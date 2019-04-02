هيئة السوق توافق على خفض رأسمال "اتحاد عذيب"

أعلنت #هيئة_السوق_المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة #اتحاد_عذيب_للاتصالات تخفيض رأس مالها من 472.5 مليون ريال إلى 350.5 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 47.52 مليون سهم إلى 35.05 مليون سهم.

وأكدت الهيئة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية اليوم أن موافقتها على خفض رأس المال، مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد عذيب، واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وقالت الهيئة إن الشركة سوف "تنشر تقريراً معداً من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار #تخفيض_رأس_المال".

ونبهت الهيئة إلى أنه "يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

وكانت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GO جو" قد عينت بيت التمويل السعودي الكويتي مستشارا ماليا لخفض رأس المال.

كما كانت شركة اتحاد #عذيب_للاتصالات قد أعلنت في 13 مارس الجاري، عن بلوغ خسائرها المتراكمة 51.63% من رأس المال.

وأضافت #اتحاد_عذيب للاتصالات أن مقدار الخسائر المتراكمة بلغ 243.9 مليون ريال.

ولفتت إلى أن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر انخفاض الإيرادات التشغيلية والإيرادات الأخرى على الرغم من انخفاض تكلفة الخدمات وانخفاض المصروفات التشغيلية.