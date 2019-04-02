6.2 مليار دولار أرباح الشركات الكويتية في 2018

بلغت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في #بورصة_الكويت، التي أعلنت عن نتائجها للسنة المالية 2018، نحو ملياري دينار أو 6.2 مليار دولار بنمو نحو 11.6% عن الفترة نفسها من العام 2017.

وشكلت أرباح البنوك 58% من إجمالي الأرباح المجمعة السنوية للشركات المدرجة والمعلنة أمس وعددها 165 شركة. وارتفعت أرباح البنوك بنسبة 20% لتقارب 1.2 مليار دينار.

وجاء قطاع الاتصالات الثاني من حيث الربحية بحجم 276 مليون دينار بنمو 17.6% تقريبا.

وحل قطاع #الشركات_الصناعية في المرتبة الثالثة بأرباح بلغت 236 مليون دينار، لكنه تراجع بنسبة 1% عن 2017.

وفِي المرتبة الرابعة عاد قطاع الخدمات المالية ليستحوذ على حصة قوية من أرباح الشركات حيث نمت أرباحه بنسبة 14% لتبلغ 207 مليون دينار.

وكان هذا القطاع قد عانى كثيرا في الأزمة المالية قبل 10 سنوات لكن شركاته تمكنت من العودة إلى الربحية بعد أن نظفت ميزانياتها.

وفِي المرتبة الخامسة جاءت أرباح #القطاع_العقاري عند 69 مليون دينار، لكن القطاع تراجع 23% مقارنة مع 2017.