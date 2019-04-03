خاص.. أوبر: ستبقى كريم منفصلة بأعمالها بعد إتمام الصفقة

كشف الرئيسُ التنفيذي لشركة #أوبر دارا خصروشاهي، في مقابلة حصرية مع "العربية"، أن استحواذ أوبر على كريم اعتمد على الفرص الكبيرة الكامنة في قطاع النقل التشاركي في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الإيمان بقدرة كريم في بناء تكنولوجيا تعكس حاجة المنطقة، مشددا أن الشركة ليست في مرحلة خفض التكاليف بل على العكس، هي في مرحلة الاستثمار والنمو.

وأكد خصروشاهي أن صفقة الاستحواذ على كريم تمثل قفزة كبيرة في حجم الاستثمار.

وأشار إلى أن هيكلة الصفقة ستتيح لكريم العمل بانفصال تام عن أوبر، مؤكداً على وجود أوبر في مجلس إدارة #كريم ما سيساعد الأخيرة بأن تبقى علامة ناجحة كرائدة أعمال في المنطقة.

علامتان تجاريتان منفصلتان

وفي سياق متصل، شدد خصروشاهي على أن كريم ستبقى منفصلة بأعمالها عن أوبر بعد إتمام الصفقة مع الحفاظ على علامتين تجاريتين منفصلتين، لافتا إلى أن مجلس إدارة كريم سيتكون من أعضاء من الشركتين.

وقال: "هذا ليس الوقت المناسب لدمج أعمال الشركتين، إنه ليس الوقت الملائم لخفض التكلفة، بل للاستثمار والانطلاق إلى الأمام".

وتابع: "إن سبب استثمارنا في كريم هو الإيمان بالنمو، دمج الأعمال بالعادة هو عدو للنمو، تلجئين إلى ذلك إذا كان الهدف خفض التكاليف ولكن المنطقة مازالت واعدة.. نملك فقط 2% من كامل القطاع، ما زالت لدينا 98% لنركز عليها".

فرص كبيرة في النقل التشاركي

يوافق الرئيس التنفيذي لشركة كريم مدثر شيخه كلام خصروشاهي جملة وتفصيلا، قائلا: " #النقل_التشاركي يشكل أقل من 2% من قطاع النقل في الشرق الأوسط ككل، ولذلك فإن هناك فرصا ضخمة مازالت بانتظارنا في السوق، هناك نسبة 98% سنركز عليها في الوقت الحالي للحصول عليها".

وأوضح أن عملية تقييم الصفقة اعتمد على الفرص الكامنة في السوق في منطقة #الشرق_الأوسط .

وبيّن مدثر أن الهدف من الهيكلة هو إعطاء كريم القدرة على العمل بشكل منفصل، ما سيساعد الشركة على فهم احتياجات السوق العربية وإعطائها الأولوية اللازمة.

ونوه بأن كريم ستلجأ إلى استخدام مصادر أوبر في مجال التكنولوجيا بالإضافة إلى خبرة أوبر في المجال القانوني والتي تعد من الأفضل عالميا.