كونسورتيوم مهتم بشراء مطاحن من "العامة للحبوب السعودية"

قالت 3 مصادر مطلعة إن مجموعة #الراجحي القابضة السعودية و #الغرير في دبي تحالفتا في كونسورتيوم لعرض شراء مطاحن دقيق من المؤسسة العامة للحبوب السعودية الحكومية.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب عرضت المطاحن للبيع العام الماضي، في واحدة من أولى عمليات #الخصخصة_في_المملكة . والمؤسسة أحد أكبر مشتري القمح والشعير في العالم وتستورد كامل إمدادات القمح السعودية البالغة نحو 3.5 مليون طن سنويا.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها بسبب الحساسيات التجارية أن الراجحي والغرير، وهما شركتان عائليتان كبيرتان، تبحثان عن مستشار للمساعدة في الصفقة المحتملة وجمع تمويل لعملية الشراء.

وقال أحد المصادر إن الشركتين تتطلعان إلى جمع دين، بنسبة تصل إلى 60% لتمويل الصفقة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من #المؤسسة_العامة_للحبوب والراجحي القابضة والغرير حين اتصلت بهم رويترز اليوم الأربعاء.

وامتنع اتش.اس.بي.سي، المستشار المالي للمؤسسة العامة للحبوب في عملية البيع، عن التعقيب.

وكانت المؤسسة قالت في السابق إنها ستبيع عملياتها الخاصة بأنشطة الطحن عبر طرحها من خلال 4 كيانات يتم تأسيسها خصيصا لهذا الغرض، بينما ستحتفظ بأنشطة أخرى. وسيحوز كل كيان صوامع حبوب ومصانع أعلاف ومطاحن دقيق.

وقال المصدر إن المشترين المهتمين مسموح لهم بإبداء تفضيلاتهم بين المطاحن الأربع، لكن لا يمكنهم سوى الحصول على واحدة فقط، مضيفا أن المطاحن الأربع يجري التعامل معها على أنها كيانات فردية لكل منها تقييمه الخاص.

وفي العام الماضي، حددت المؤسسة العامة للحبوب 30 نوفمبر/تشرين الثاني موعدا نهائيا لتلقي ما يسمى طلبات التأهيل من المستثمرين المهتمين بعملية #بيع_المطاحن الأربع.

وأصبحت المملكة مستوردا كبيرا للقمح والشعير منذ تخلت عن خطط في عام 2008 لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب قالت إن من المتوقع نمو الطلب على القمح بمعدل سنوي 3.2 بالمئة ليصل إلى 4.5 مليون طن بحلول عام 2025، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى زيادة عدد السكان.