منح "الاتصالات المتكاملة المحدودة" رخصة الاتصالات الثابتة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات #السعودية اليوم إصدار ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية لشركة الاتصالات المتكاملة المحدودة (ITC) لينتج عن ذلك تعديل ترخيص تقديم خدمات المعطيات (DSP) الصادر للشركة بتاريخ 15 مارس 2005، إلى ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية.

وأكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس أهمية إصدار ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية لشركة الاتصالات المتكاملة المحدودة (ITC) لتمكين الشركة من تقديم خدمات #الاتصالات_الثابتة في جميع أنحاء المملكة، ومشاركتها في مبادرة نشر النطاق العريض في المملكة، وزيادة نشر خدمات الاتصالات الثابتة تحقيقًا لأهداف برنامج #التحول_الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وقال إن هذا الترخيص يهدف إلى تحسين البنية التحتية، وزيادة نشر خدمات النطاق العريض، ورفع كفاءة القطاع، وزيادة التنافسية في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة (الصوتية والمعطيات)، وتعدد الخيارات للمستخدمين، بالإضافة إلى الارتقاء بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويعد هذا الترخيص الأول منذ صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل المادة الرابعة والخامسة من نظام الاتصالات، والتي منحت الهيئة صلاحية إصدار تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة.

ولفت الرويس إلى أن قرار مجلس الوزراء يعد داعمًا لتسهيل وجذب الاستثمارات الجديدة نحو توفير تقديم خدمات الاتصالات الثابتة لكافة مناطق المملكة وتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الشبكات وتطوير الأدوات والأطر التنظيمية والفنية بشكل أكبر.