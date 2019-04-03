"السعودي الألماني": 84% إنجاز مشروع مستشفى الدمام

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية " #المستشفى_السعودي_الألماني " أن نسبة الإنجاز في مشروع المستشفى السعودي الألماني بالدمام بلغت 84% وذلك حتى تاريخ 31 مارس 2019.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنها تتوقع أن يكتمل العمل في المشروع بتاريخ 6 يونيو 2019، لافتة إلى أنه لا يوجد أي تغيير في تكلفة المشروع.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن آخر التطورات المتعلقة بالمشروع في الوقت المناسب.

الجدير بالذكر أن مشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة #الدمام بسعة 150 سريرا و100 عيادة خارجية يقع على طريق الملك فهد غرب حي الفيصلية وجارٍ بناؤه على قطعة أرض مساحتها 30 ألف متر مربع تملكها الشركة، وبلغت المساحة الكلية للمباني 39.014 م2.