الصحراء وسبكيم: تعيين "صالح باحمدان" رئيساً للمجموعة

أعلنت شركة #الصحراء عن توقيعها اتفاقية تعديل لاتفاقية تنفيذ الصفقة مع شركة #سبكيم ، والتي بموجبها سيتم تعديل اتفاقية تنفيذ الصفقة على النحو الآتي:

- بعد إتمام الصفقة، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة المشتركة المهندس/ صالح بن محمد باحمدان (الرئيس التنفيذي الحالي لشركة الصحراء).



- بينما سيتولى منصب رئيس العمليات (الرئيس التشغيلي) للمجموعة المشتركة المهندس/ عبدالله بن سيف السعدون (الرئيس التنفيذي المكلف والعضو المنتدب في مجلس إدارة شركة سبكيم).

وكانت تضمنت اتفاقية تنفيذ الصفقة سابقا أن يكون الرئيس التنفيذي للمجموعة المشتركة – ويقصد بها شركة الصحراء وشركة سبكيم وشركاتهم التابعة بعد إتمام الصفقة – المهندس #أحمد_العوهلي وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة سبكيم، وأن يكون رئيس العمليات (الرئيس التشغيلي) للمجموعة المشتركة المهندس صالح بن محمد باحمدان، وهو الرئيس التنفيذي الحالي لشركة الصحراء.

وكانت "سبكيم" قد أعلنت في مارس الماضي استقالة المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة نظراً لتعيينه محافظاً للهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتكليف المهندس عبد الله بن سيف السعدون رئيساً تنفيذياً جديدا للشركة، كما أعلنت شركة سبكيم مطلع الشهر الجاري تعيين المهندس عبد الله بن سيف السعدون عضواً منتدباً في مجلس إدارة شركة سبكيم.

وتعمل شركتا سبكيم والصحراء على استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالصفقة بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، حيث ستقوم شركة سبكيم بنشر مستند العرض وتعميم مساهميها فيما يتعلق بالصفقة، كما ستقوم شركة الصحراء بنشر تعميم مساهميها فيما يتعلق بالصفقة بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، كما ستقومان بعد ذلك بدعوة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بهما للتصويت على القرارات المتعلقة بالصفقة.

وسيتم الإعلان عن أي تطورات جديدة فيما يخص الصفقة في حينه.