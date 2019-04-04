تغريدة "غصن" تعيده للسجن مجددا

عبر رئيس فريق الدفاع عن #كارلوس_غصن جونيشيرا هيروناكا عن استيائه الشديد لاعتقال غصن مجدداً، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار بيان مسجل لرئيس نيسان السابق قريبا.

وأضاف "لا أرى من العقلانية أو الضرورة القبض مجدداً على كارلوس غصن. موكلي نفى بوضوح التهم المتعلقة بانتهاك الثقة واستخدام ما يعادل 5 ملايين دولار من أموال شركة نيسان لأغراضه الخاصة، وهو ما ربطته تقارير إعلامية بمدفوعات قدمتها #نيسان لشركة عُمانية.

وتابع "نخطط لإصدار بيان مسجل لـ"غصن".

وتأتي خطوة الادعاء بعد يوم واحد من تغريدة لغصن، أعلن فيها عن نيته عقد مؤتمر صحفي في الحادي عشر من الشهر الجاري للكشف عن "الحقيقة" بحسب قوله.

وفور نشر هذه التغريدة توقع فريق الدفاع عن غصن بأن يتم اعتقاله مجددا، ولكن، ربما، ليس بهذه السرعة.

وخلال لقاء على قناتين فرنسيتين لم يتم تحديد موقع تسجيله، قدم غصن التماسا للحكومة الفرنسية بالتدخل لإنقاذه بصفته مواطنا فرنسيا.