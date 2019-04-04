محكمة لندن تأمر جيبوتي بدفع 385 مليون دولار لـ"موانئ دبي"

قالت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، إن محكمة لندن للتحكيم الدولي أمرت #جيبوتي بدفع 385 مليون دولار زائد الفوائد إلى محطة دوراليه للحاويات، المملوكة جزئيا لـ #موانئ_دبي العالمية، وذلك بسبب انتهاك الحقوق الحصرية.



وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن المحكمة خلُصت إلى أن جيبوتي انتهكت الحقوق الحصرية لمحطة دوراليه عبر تطوير فرص جديدة لميناء حاويات مع تشاينا ميرشنتس وهي شركة لإدارة الموانئ مقرها هونغ كونغ.



ونزعت حكومة جيبوتي السيطرة على محطة دوراليه للحاويات من موانئ دبي العالمية في فبراير في نزاع يعود إلى 2012 على الأقل.