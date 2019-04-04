"أوراسكوم" تبدأ إجراءات الاستحواذ على "النيل للسكر"

وافق مجلس إدارة شركة #أوراسكوم للاستثمار القابضة على تقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة لأسهم رأسمال النيل للشركة بنحو 2.84 جنيه للسهم.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الخميس، أن المجلس وافق على القيمة العادلة لأسهم الشركة بقيمة إجمالية 3.76 مليار جنيه.

وأشارت إلى أنه تم التفاوض مع مساهمي النيل للسكر بشراء أسهم الشركة البالغة 1.32 مليار سهم، بقيمة 3.59 مليار جنيه بالإضافة إلى سداد قروض المساهمين الحاليين المقدمة للشركة بقيمة 70 مليون جنيه.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في شهر سبتمبر الماضي على الاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل للسكر.

وذكرت الشركة أن الاتفاق على سداد ثمن الشراء وقروض المساهمين ونقل ملكية الأسهم بعد إتمام واستيفاء الشروط الواردة في عقد بيع وشراء الأسهم، على أن يتم سداد 10% من إجمالي ثمن الشراء والبالغ 359.13 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيمة القروض البالغة 70 مليون جنيه عند استيفاء الشروط.

وعن سداد قيمة الـ90% المتبقية من ثمن الشراء والبالغ قدرها 3.23 مليار جنيه تكون بمثابة دين على الشركة، كما ستقوم الشركة بإصدار سندات إذنية بقيمة الـ 90% المتبقية من ثمن الشراء لصالح البائعون كضمان للسداد.

وذكرت الشركة أن المساهمة البائعون يقومون بحوالة حقهم في قيمة الـ90% المتبقية من ثمن الشراء وتظهير السندات الإذنية وحوالة حقوقهم بموجبها إلى شركة أو تي أم تي (المساهم الرئيسي في أوراسكوم) على أن يتم إيداع السندات لدى حساب وسيط.

وتشير نتائج الأعمال إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت نحو 865.59 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت نحو 453.12 مليون جنيه في 2017، بزيادة بلغت نحو 412.47 مليون جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 91%، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.