"سالك" التابعة لـPIF تنفذ أول عملية استحواذ في أستراليا

نفذّت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني " #سالك" الذراع التابعة لصندوق الاستثمارات العامة أول عملية استحواذ في أستراليا.

ولم تذكر "سالك" قيمة صفقة شراء #شركة_بالادجي التي تضم أرضاً زراعية في منطقة زراعة القمح بولاية أستراليا الغربية إلى جانب 40 ألف رأس من أغنام المارينو.

وبدأت #السعودية تقليص برنامجها المحلي لزراعة القمح في عام 2008 حيث كانت تخطط للاعتماد الكلي على الواردات بحلول عام 2016 لتوفير المياه.

وتشمل استثمارات سالك الزراعية مزارع وصوامع ومرافئ حبوب في إطار استراتيجية المملكة للأمن الغذائي.