تراجع بـ60% بأرباح "سامسونغ" التشغيلية في الربع الأول

ذكرت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية العملاقة، اليوم، أنها سجلت تراجعا حادا في أرباحها التشغيلية في الربع الأول من عام 2019، بانخفاض قدره 60% عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى نحو 6.2 تريليون وون، ما يعادل 5.5 مليار دولار.

وسجلت الشركة أرباحا تشغيلية من يناير إلى مارس في 2018 بقيمة 15.64 تريليون وون، بزيادة قدرها 52% على العام السابق، مدعومة بارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة الإلكترونية.

ويتوقع أيضا أن تبلغ المبيعات الموحدة في الربع الأول من عام 2019 حوالي 52 تريليون وون، بانخفاض قدره 14% عن 60.56 تريليون وون المسجلة قبل عام.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الانخفاض مرتبط بانخفاض أسعار رقائق الذاكرة وضعف الطلب على لوحات العرض.