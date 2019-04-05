1.47 مليار درهم توزيعات أرباح "أدنوك للتوزيع" بـ2018

وافق مساهمو "أدنوك للتوزيع"، أمس الخميس، على إجراء تعديل على سياسة توزيع الأرباح لتتناسب مع الأداء المالي القوي الذي قدمته ووضعها المالي المستقر في العام 2018 حيث أقرت توزيعات بقيمة 1.47 مليار درهم عن العام 2018، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، حيث تشمل السياسة الجديدة زيادة الأرباح الموزّعة لثقتهم في مستقبل نموّ الشركة وقدرتها على زيادة التدفقات المالية مستقبلاً.

وتشمل السياسة زيادة توزيعات الأرباح السنوية للعام 2019 إلى 2.39 مليار درهم (650 مليون دولار)، وهو ما يعادل 0.1910 درهم للسهم، ويعكس زيادة بنسبة 63% مقارنة بالعام 2018، بينما ستكون توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، وهو ما يعادل 0.2057 درهم للسهم، ويعكس زيادة بنسبة 75% مقارنة بالعام 2018.

ووفقاً للسياسة الجديدة، تنوي الشركة توزيع الأرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع للأعوام 2021 وما يليها.

وتستمر "أدنوك للتوزيع" في سداد نصف الأرباح السنوية في شهر أكتوبر من كل عام، بينما سيتم دفع النصف الثاني في شهر أبريل من العام التالي.

كما وافق حاملو أسهم "أدنوك للتوزيع" على دفع النصف الثاني الأخير من توزيعات الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بقيمة 735 مليون درهم (0.0588 درهم للسهم)، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان".

حيث تضاف هذه التوزيعات إلى التوزيعات الأولية بقيمة 735 مليون درهم (0.0588 درهم للسهم)، والتي تم دفعها في أكتوبر 2018، وبذلك تبلغ قيمة توزيعات الأرباح للعام 2018 مبلغ 1.47 مليار درهم (0.1176 درهم للسهم)، وهو ما يتماشى مع التزامات شركة "أدنوك للتوزيع" اتجاه مساهميها منذ الطرح الأولي العام لأسهمها.