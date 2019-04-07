أدنوك للتوزيع: اتفاق مع شريك استراتيجي في السوق السعودية

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة #أدنوك_للتوزيع سعيد الراشدي، في مقابلة خاصة مع "العربية"، مبررات رفع التوزيعات النقدية وخطة الشركة لإعادة شراء 5% من أسهمها. ودفعت مكاسب أسهم أدنوك للتوزيع بورصة أبوظبي للصعود اليوم بدعم من التوزيعات.

وفي حين أشار إلى أنه تمت الموافقة على رفع توزيعات الأرباح للعامين المقبلين، قال الراشدي: "سنوزع 2.39 مليار درهم أرباح في العام 2019، و2.6 مليار درهم في العام 2020".

وبيّن أنه بدءا من عام 2021، توزيع الأرباح سيكون مبنيا على صافي الأرباح القابلة للتوزيع بنسبة لا تقل عن 75%.

وفصّل أن أداء الشركة يرتكز على 3 محاور رئيسية:

- المحور الأول: النمو في مبيعات الوقود و #المشتقات_البترولية .

- المحور الثاني: المنتجات غير البترولية منها المتاجر وخدمات السيارات، إلى جانب الشراكات والتوسع.

- والاستمرار في تعزيز الكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف.

وكشف أنه سيتم الإعلان عن توقيع اتفاقيات مع شريك استراتيجي في #السعودية ، نظرا لأن حجم سوق #مبيعات_التجزئة في السعودية ضخم جدا وواعد، وهو يعادل 3 أضعاف #سوق_الإمارات وهذا يتطلب عقد شراكات استراتيجية للتوسع.

وأكد أنه تم تخصيص استثمارات رأسمالية بقيمة 300 مليون دولار هذا العام.