إلغاء ترخيص "عبدالعزيز الزامل للصرافة" بناء على طلبها

أعلنت #مؤسسة_النقد العربي السعودي "ساما" إلغاء ترخيص شركة عبد العزيز عبد الله #الزامل وأولاده للصرافة الصادر لمزاولة أعمال الصرافة وتحويل النقد.



وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي أن قرار الإلغاء جاء بناء على طلب من الشركة المتضمن إقرار وموافقة جميع الشركاء في الشركة على التقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بإلغاء الترخيص الممنوح لهم.

وتدعو المؤسسة جميع عملاء الشركة ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة.