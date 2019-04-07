ترقب تسعير سندات أرامكو بعد تغطيتها بـ 3 أضعاف المطلوب

أشارت مصادر لوكالة بلومبيرغ إلى أن الطلب على السندات التي ستصدرها " #أرامكو_السعودية "، جذب استثمارات بنحو 3 أضعاف قيمتها، أي ما يعادل أكثر من 26 مليار دولار.

ونقلت المصادرعن مستثمرين قولهم إن هناك إقبالًا قوياً على #سندات_أرامكو والتي تعتزم الشركة إصدارها بقيمة نحو 10 مليارات دولار.

هذا وتوقعت مصادر لـ "بلومبيرغ" أن تعلن "أرامكو" عن الدفعة الأولى للإصدار يوم الاثنين المقبل، إذ سيتم التسعير يوم الثلاثاء.

وبحسب بلومبيرغ، تخطط الشركة لإصدار سندات في نيويورك ولندن وسنغافورة وطوكيو ومدن أخرى.

إذ تعمل"أرامكو السعودية" مع عدة بنوك لإدارة عملية الإصدار بما فيها JPMorgan و Morgan Stanleyو # Citigroupو Goldman Sachs و #HSBC و NCB Capital.

واتفقت أرامكو السعودية على شراء حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( #سابك ) من صندوق الثروة السيادي بالمملكة مقابل 69.1 مليار دولار، في صفقة وصفتها أكبر شركة منتجة للنفط في العالم بأنها "تاريخية".

وقالت سابك وأرامكو في بيان إن سعر الشراء المتفق عليه هو 123.39 ريال للسهم.

تأتي الصفقة بعد شهور من المباحثات بين أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، وهو ما ساهم في تأجيل الطرح العام الأولي المنتظر لأرامكو الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات.