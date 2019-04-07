تراجع أرباح "المراعي" بـ6% لـ336 مليون ريال بالربع الأول

تراجعت أرباح شركة #المراعي بنسبة 2.58% خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بالربع المماثل من العام 2018، وهبطت الأرباح 9% مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول"، اليوم الأحد، تراجع صافي الأرباح إلى نحو 336 مليون ريال، مقابل 344.9 مليون ريال للفترة المقابلة.

وعزت الشركة تراجع صافي الربح يعود إلى ارتفاع تكاليف المدخلات وبشكل رئيسي الأعلاف، إلى جانب ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع.

وأشارت إلى أن الإيرادات ارتفعت بقيادة #قطاع_الدواجن يليه قطاعا المخبوزات والأغذية.

كما نوهت في أنه في العام 2019 استمر الضعف العام في سوق الألبان والعصائر.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار ثامر السعيد في مقابلة مع "العربية"، أن شركة "المراعي" استطاعت أن تحقق نموا في مجمل إيراداتها، غير أنها لم تستطع أن تتحكم في تكاليف المدخلات، وهذا ما سبب في تآكل الأرباح.

ولفت إلى أن الشركة لديها تحدٍ بالسيطرة على تكاليف المدخلات، وتكاليف الاقتراض إلى جانب عامل الموسمية واليد العاملة.

وبينما أشار إلى أن السوق قد شهد زيادة في ولاء المستهلك للمنتج، نوه بشدة المنافسة الموجودة في القطاع.

وبالتفصيل، يعود سبب الانخفاض في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الأول من 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة 2.6-% بشكل رئيسي إلى:

- الإيرادات: نمو الإيرادات بمعدل 3.8%، كان بقيادة قطاع الدواجن يليه قطاعي المخبوزات والأغذية. في العام 2019 استمر الضعف العام في سوق الألبان والعصائر. جغرافياً أتى النمو بشكل رئيسي من #السوق_السعودي تلاه السوق المصري والصادرات الأخرى، بينما كانت الإيرادات من #دول_الخليج مستقرة.

- إجمالي الربح: انخفض بمعدل 3.6-% بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات وبشكل رئيسي الأعلاف.

- مصاريف البيع والتوزيع: ارتفعت بمبلغ 14.5 مليون ريال وبمعدل 2.4% والذي أتى أقل من معدل نمو الإيرادات بسبب الكفاءة في عمليات البيع.

- المصاريف العمومية والإدارية: انخفضت بمبلغ 1.4 مليون ريال وبمعدل 1.4-%، وذلك بسبب استمرار برنامج ترشيد النفقات وخصوصاً في مركز الشركة الرئيس.

- المصروفات الأخرى: انخفضت بمبلغ 22.0 مليون ريال بسبب أرباح غير مكررة نتيجة التخلص من بعص الأصول وانخفاض الخسائر من بيع الأبقار.

- عكس / (خسائر) الانخفاض في قيمة الموجودات المالية: انخفضت بمبلغ 31.6 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى وضع ائتماني مستقر مقارنة بنظرة سلبية خلال العام الماضي بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

- أرباح أو خسائر التغير بأسعار صرف العملات وتكلفة التمويل: ارتفعت تكلفة التمويل بـ 28.0 مليون ريال نتيجة لارتفاع الديون ذات الفائدة العالية بعد سداد الصكوك الدائمة العام الماضي، وأيضاً بسبب ارتفاع معدل (السايبور) وانخفاض رسملة تكاليف التمويل للمشاريع الرأسمالية المؤهلة. الأرباح من التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية: سجلت أرباح بمبلغ 9.4 مقارنة بخسائر بقيمة 19.1- مليون ريال خلال الربع المقارن من العام السابق، وذلك بسبب الحركة الإيجابية في العملات وخصوصا اليورو.

وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة 2.6-% للفترة الحالية كما يلي:

• #قطاع_الألبان والعصائر: انخفض صافي ربحه بمعدل 4.2-%، وذلك نتيجة ظروف السوق الصعبة وارتفاع تكلفة الأعلاف، صاحب ذلك زيادة في العروض الترويجية خصوصاً في منتجات الحليب طويل الاجل. كما تأثرت الأرباح بسبب الاستثمارات الإضافية في أنشطة التسويق والترويج في الربع الحالي.

• قطاع المخبوزات: ارتفعت أرباح القطاع بمعدل 23.1% نتيجة نمو الإيرادات بمعدل 6.1% بقيادة حجم المبيعات.

• #قطاع_الدواجن: ارتفع صافي ربح القطاع بـ 67.5% ويأتي ذلك بشكل رئيسي نتيجةً لارتفاع المبيعات بـ 19.4% الذي أتى بدعم من قناة الخدمات الغذائية والتموين. وقد ساعد في ارتفاع الأرباح بشكل قوي السيطرة على التكاليف، وانخفاض معدل وفيات الطيور.

• الأنشطة الأخرى: سجلت خسائر بقيمة (25.1) مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بخسائر بقيمة (1.8) مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، أتى ذلك بشكل رئيسي اختلاف التوقيت فيما يخص الدورات الزراعية في فوندمونتي الولايات المتحدة الأميركية، وأيضاً لانخفاض المساحات المزروعة بسبب ترشيد عمليات الاستئجار في الأرجنتين.