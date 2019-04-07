"عناية للتأمين" تخفض خسائرها لـ 15% من رأس المال

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 15.23% من رأس مالها.

وقالت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني لسوق الأسهم السعودية، إن قيمة خسائرها المتراكمة أصبحت 45.695 مليون ريال.

ويبلغ رأسمال الشركة البالغ 300 مليون ريال وفقا لبيانات 16 يناير 2019.

يعود السبب الرئيسي لانخفاض الخسائر المتراكمة إلى زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال خلال شهر يناير 2019.

وبحسب بيان الشركة سيتم تطبيق الإجراءات الخاصة للشركات المدرجة أسهمها في #السوق_المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأقل من رأس مالها.