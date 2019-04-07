هل نرى صفقة جديدة مثل "كريم" بالمنطقة العربية؟

أشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة #ومضة ، المتخصصة في الاستثمار ورعاية شركات رواد الأعمال، فادي غندور إلى أهمية صفقة كريم في استقطاب المستثمرين الكبار عالميا للاستثمار في #قطاع_التكنولوجيا في المنطقة.

وقال، في مقابلة مع "العربية" على هامش اجتماعات #المنتدى_الاقتصادي_العالمي المنعقدة في منطقة #البحر_الميت في الأردن، إن حجم صفقة #كريم يغري المستثمرين للقدوم للمنطقة بغض النظر عن الظروف السياسية والاقتصادية في العالم العربي.

ولفت إلى أن تجاوب العميل مع التكنولوجيا يؤكد أهمية القطاع للاستثمار فيه.

وأشار إلى صفقة أخرى هي صفقة Property finder التي تعتبر من أهم الفرص الاستثمارية في المنطقة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذه الشركة جلبت استثمار بقيمة 120 مليون دولار لـ 25% منها، وهذا يعني أن قيمتها حوالي 450 مليون دولار وهي شركة نشأت بالعالم العربي.

وتوقع وجود فرص كبيرة في قطاع التجارة الإلكترونية في العالم العربي، بمئات الملايين، وسنرى خلال السنوات الخمس المقبلة مزيدا من الصفقات بهذا القطاع.