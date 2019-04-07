"اتحاد الاتصالات": المزاعم بشأن هواوي ذات خلفية سياسية

ذكر الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة أن المخاوف الأمنية الأميركية بشأن شبكات #الجيل_الخامس التي تشيدها شركة #هواوي العملاقة للاتصالات تستند فيما يبدو إلى عوامل سياسية وتجارية وليس إلى أدلة.

وأضاف الأمين العام أن أمن شبكات الجيل الخامس في مصلحة الجميع، وأنه لا يوجد أي دليل حتى الآن على مخاوف الولايات المتحدة بشأن معدات هواوي.

وكانت #واشنطن قد طالبت من حلفائها منع هواوي من بناء شبكات الجيل الخامس وذلك بداعي مخاوف من التجسس، في حين وصفت هواوي هذه المزاعم بأنها سخيفة.

وشرعت مؤسسات تعليمية في الولايات المتحدة في قطع علاقاتها مع عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي"، في حين تواجه الشركة مزاعم حول احتيال مصرفي وسرقة أسرار تجارية.

وأخبر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أعضاء هيئة التدريس بأنه لن يقبل صفقات جديدة مع الشركة أو يجدد الصفقات الحالية في ضوء التحقيقات الفيدرالية الأخيرة.

يتبع هذا قرارات مماثلة في جامعة برينستون وجامعة كاليفورنيا بيركلي، والتي قالت إنها علقت العمل مع الشركة.

اتهمت وزارة العدل الأميركية في يناير "هواوي" بخرق العقوبات التجارية الأميركية مع إيران، وبصورة منفصلة بسرقة التكنولوجيا من شركة "تي موبايل".