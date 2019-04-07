"ينساب" توافق على توزيع أرباح بـ20% للنصف الثاني 2018

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات " #ينساب "، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر، والذي تضمن الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018 بمبلغ (1,125) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني من العام 2018م يوم الخميس 1440/08/13هـ(حسب تقويم أم القرى) الموافق 2019/04/18.

كما تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

وتم تحديد صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

ومن جهة أخرى، أقر توزيع #أرباح_نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (984.37) مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.