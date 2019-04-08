اتفاقية بين "بعد" وشركة مصر للمقاصة في التوقيع الإلكتروني

أوضح نائب أعلى للرئيس في شركة "بُعد" للاتصالات السلكية واللاسلكية إبراهيم بن صالح الخربوش، في مقابلة مع "العربية"، تفاصيل توقيع اتفاقية بين شركة "بعد" و #مصر_للمقاصة فى مجال التوقيع الإلكتروني.

يأتي ذلك على هامش #المنتدى_المصري_السعودي للاقتصاد الرقمي، الذي يعقد حاليا في مصر، ويهدف لفتح قنوات التعاون والاستثمار التقني بين البلدين.

وقال: "إن هذه الاتفاقية تمكن عملاء مشتركي الشركتين في #السعودية ومصر بالاعتراف المتبادل، بمعنى أي مشترك متعامل مع #نظام_التصديق_الإلكتروني في السعودية، يستطيع استخدام هذه الخدمة خلال تواجده في مصر".

وتابع: "على صعيد الشركات والبنوك، يستطيع مثلا عميل مصري مقيم في مصر أن يقوم بعملية شراء أسهم في " #تداول " من خلال توقيعه الإلكتروني".