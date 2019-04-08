السلوم رئيساً تنفيذياً لشركة الطيران المدني السعودية

أقر مجلس مديري شركة #الطيران المدني السعودي القابضة برئاسة عبد الهادي بن أحمد المنصوري رئيس مجلس مديري الشركة، تعيين المهندس معيض بن هويج السلوم رئيسا تنفيذيا للشركة.

وثمّن المهندس السلوم ثقة المجلس وأعضائه، منوّهاً بالدعم الذي تحظى به الشركة من قبل وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، والجهود الكبيرة التي تبّذل في رعاية وإنجاح مشروع خصخصة قطاع النقل الجوي والمطارات في المملكة.

وأشار السلوم إلى مواصلة النجاح في تنفيذ برنامج تخصيص الوحدات الاستثمارية بالهيئة العامة للطيران المدني ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، الذي يتماشى مع دعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

وتأسست أن شركة "الطيران المدني السعودي القابضة" وفق المرسوم الملكي الكريم بتاريخ 20/11/1429هـ، وتعود ملكيتها بالكامل للهيئة العامة للطيران المدني.

وتعتمد شركة الطيران المدني السعودي القابضة على استراتيجية الخصخصة لتحويل الوحدات المستهدفة إلى كيانات تعمل وفق أسس تنافسية للارتقاء بالخدمات التي تقدمها وفق معايير عالية.

وتتمّثل مهام شركة الطيران المدني السعودي القابضة في الإشراف على الشركات التابعة لها، وتستهدف تحقيق حزمة من الأهداف الرئيسة، من حيث تطوير المطارات المستهدفة بالخصخصة، وتحديثها بشكل مستمر.

وتستهدف الشركة مواكبة التطورات العالمية الحديثة في صناعة الطيران المدني، ورفع الكفاءة التشغيلية للمطارات وتنمية إيراداتها، إضافة إلى تحقيق التكامل بين الوحدات الاستراتيجية المخصخصة وتحقيق الاستقلالية المالية الكاملة.

ويحمل السلوم بكالوريوس هندسة نظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وماجستير إدارة أعمال من جامعة الامير سلطان إضافة إلى العديد من البرامج القيادية والتنفيذية والاستراتيجية في عدد من الجامعات العالمية مثل جامعة اكسفور وهارفارد ومعهد انسياد.

وشغل السلوم، منصب نائب الرئيس لعمليات الاستثمار في شركة #الاتصالات_السعودية وتولى قيادة قطاعات الشركة الاستثمارية وتطوير استراتيجيات استثمارات في مجموعة الاتصالات السعودية في أسواق محلية وعالمية تغطي 3 قارات، وإدارة الأداء لمشغلي الاتصالات المحلية والدولية ومزودي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاشراف على عمليات استثمار مجموعة الاتصالات، وحوكمة الأعمال وبناء منصة تكامل وتضافر تخدم المجموعة.