بالأسماء.. من هم أعضاء مجلس إدارة "بتروكيم" الجدد؟

وافقت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للبتروكيماويات " #بتروكيم "، في اجتماعها أمس، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع نصف ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدرة 240 مليون ريال (أي ما يعادل 5% من رأس المال).

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسوف يتم توزيع الأرباح المستحقة عن العام 2018 يوم الثلاثاء الموافق 16-4-2019.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنه تمت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس الشركة للدورة الرابعة، والتي تبدأ من 11 أبريل 2019، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 10 أبريل 2022، وفيما يلي أسماء المرشحين الذين تم انتخابهم:

1- الأستاذ حمد سعود السياري

2- الأستاذ سليمان محمد المنديل

3- الأستاذ رشيد راشد عوين

4- الأستاذ خالد محمد العريفي

5- الأستاذ زياد محمد الشيحة

6- الأستاذ عبد الرحمن صالح السماعيل

7- الأستاذ عبد اللطيف على السيف

8- الأستاذ إياد عبد الرحمن الحسين



وأضافت الشركة أنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 11 أبريل 2019، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 10 أبريل 2022، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. وهم كل من:

1- الأستاذ / إياد عبد الرحمن الحسين

2- الأستاذ / عبد اللطيف على السيف

3- الأستاذ / خالد سالم الرويس.



وأشارت إلى موافقة الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.