بتلكو للعربية: 300 مليون دولار للاستثمار خارج الاتصالات

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بتكلو البحرينية إيهاب حناوي أن الشركة رصدت 100 مليون دولار للاستثمار في شبكة الجيل الخامس في البحرين.

وأكد حناوي في مقابلة مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت بالأردن، أن الشركة خصصت 300 مليون دولار لصندوق يستثمر بشكل مباشر في الشركات الناشئة، وستكون هذه الاستثمارات خارج قطاع الاتصالات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن أول مرحلة لخدمة الجيل الخامس لـ"بتلكو" ستكون خلال 3 أو 4 أشهر، مؤكداً أن أحد صناديق بتلكو يستثمر في الشركات الناشئة بشكل مباشر.

وقال إن بتلكو تستثمر في الشركات الناشئة التي وصلت لمرحلة ما قبل النضوج، وإن لدى الشركة صندوق يعتزم استثمار 50 مليون دولار خلال 12 شهرا بالشركات الناشئة.

وأشار إلى توزيع بتلكو أعلى العوائد خلال السنوات السبع الماضية و"نعد المساهمين أن يكون التوزيع أكثر وليس استثنائياً".