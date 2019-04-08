موافقة خاصة لمساهمي دريك أند سكل بالتصرف بأسهمهم

وافق مساهمو شركة #دريك_أند_سكل إنترناشونال على استمرارية أعمال الشركة في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد اليوم.

كما وافق المساهمون على تخويل مجلس الإدارة بتصفية، إغلاق، أو بيع بعض فروع الشركة أو الشركات التابعة.

وأضاف مجلس الإدارة بندا ببيع أسهم الشركة في شركة #واحة_الزاوية المدرجة في #سوق_أبوظبي_المالي .

حيث ذكرت الشركة أنها تلقت عرضا بقيمة 96 مليون درهم لقاء هذه الحصة، مع العلم أنها دفعت 70 مليون درهم ثمنا لها.

كما منحت هيئة سوق المال الإماراتية موافقة خاصة لمساهمي الشركة بالتصرف بأسهمهم وذلك خارج منصة التداول، بشرط أن تتم الصفقة داخل #سوق_دبي_المالي .