نمو أرباح "أسلاك" بـ31% لـ10 ملايين ريال بالربع الأول

ارتفعت أرباح شركة اتحاد مصانع الأسلاك " #أسلاك "، بنسبة 31.1% إلى 10.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019 ، مقارنة بـ7.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان لها على " #تداول "، إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع المبيعات كنتيجة لتحسن الطلب على المنتجات بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية.



كما أرجعت الشركة سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع المبيعات كنتيجة لتحسن الطلب على المنتجات صاحبها انخفاض فى تكلفة المنتجات، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية.