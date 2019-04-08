هذه شروط شراء 75% في "جت إيروايز" المثقلة بالديون

قال كونسورتيوم مقرضي #جت_إيروايز بقيادة بنك الدولة الهندي، في بيان اليوم الاثنين، إنه سيتعين على مقدمي عروض الشراء المحتملين تسوية الدين الحالي لشركة الطيران المتعثرة في إطار أي صفقة لشراء حصة.



وكان مقرضو جت اتفقوا الشهر الماضي على إنقاذ شركة الخطوط الجوية في صفقة معقدة تضمنت سيطرة البنوك على حصة أغلبية في الشركة مؤقتا، مع بحثهم عن مستثمر جديد، وتقديم قرض جديد بقيمة 218 مليون دولار.



وقالت أس.بي.آي كابيتال ماركتس، وهي وحدة تابعة لـ #بنك_الدولة_الهندي ، في مذكرة على موقعها الإلكتروني إن مقدمي العروض المحتملين مطالبون بتقديم خطابات إبداء الاهتمام بخصوص ما يصل إلى 75% في جت المثقلة بالديون بحلول الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينتش) من يوم العاشر من أبريل نيسان.



وبموجب بنود خطة الإنقاذ المقترحة، سيحوز مقرضو جت أكثر من 50% من شركة الخطوط الجوية، وسيملك مؤسسها ورئيسها السابق #ناريش_جويال 25.5% وستظل حصة #الاتحاد_للطيران ، ثاني أكبر مساهم فيها، 12%.



ولم يتضح بعد إذا كان جويال والاتحاد سيبيعان حصتيهما في إطار تلك العملية.