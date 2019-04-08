رئيس المتقدمة: نتوقع ارتفاع أسعار اللقيم بالربع الثاني

ارتفعت أرباح شركة #المتقدمة_للبتروكيماويات ، إلى 162 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019 بنسبة 66%، مقارنة بـ97.5 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة كمية المبيعات بنسبة 38.9% (الصيانة الدورية المجدولة في الربع الأول من عام 2018م) وانخفاض أسعار #البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية (بنسبة 20.7% و13.3% على التوالي). على الرغم من انخفاض أسعار #البولي_بروبيلين بنسبة 7.4% وزيادة استهلاك البروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 41.6%.

وكذلك ساهمت أرباح الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة في ارتفاع صافي الأرباح للربع الحالي.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات خليفة الملحم في مقابلة مع "العربية"، أن ينعكس التحسن في أسعار النفط، ارتفاعا في أسعار اللقيم في الربع الثاني، ولكن ذلك يتواكب مع ارتفاع في أسعار المنتج النهائي ما يحقق المعادلة بين سعر البروبان وسعر المنتج.

وعاد ليقول إنه من المستبعد ارتفاع أسعار اللقيم بشكل كبير نظرا لموسمية الطلب على البروبان في فترة الربيع والصيف.

من جهة أخرى، أوضح بأن الطلب على البولي بروبيلين في تحسن مستمر، بنمو 4% سنويا، مشيرا إلى تفاؤل السوق بالفترة المتبقية من العام 2019 لأسعار البولي بروبلين.

وأشار إلى أن زيادة استهلاك البروبيلين المشترى من مصادر خارجية يعود إلى التوقف المجدول لمصنع البولي بروبيلين لتحسين كفاءة التشغيل لمدة 11 يوما، وهذا ما ضغط على هامش الربحية.

أيضاً يشتمل صافي الربح للربع الأول من عام 2019 على مبلغ 20.7 مليون ريال عبارة عن حصة أرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة في كوريا الجنوبية، مقارنة بمبلغ 10.2 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق ومبلغ 7.7 مليون ريال سعودي للربع السابق.

واعتباراً من 1 يناير 2019، قامت الشركة بتبني المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 16 للإيجارات بدون أي تأثير جوهري على القوائم المالية الأولية.

تجدر الإشارة إلى أن صافي الأرباح التقديرية للربع الأول من عام 2019 هو الأعلى في تاريخ الشركة لصافي الأرباح للربع الأول من الأعوام السابقة.