"سافكو" توافق على توزيع أرباح بـ15% للنصف الثاني 2018

وافقت الجمعية العمومية لشركة الأسمدة العربية السعودية " #سافكو "، في اجتماعها أمس، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع #أرباح_نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال، وبقيمة (624,999,999) ريالا وبواقع 1.5 ريال لكل سهم، وذلك عن النصف الثاني 2018.

وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً أن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/21.

كما تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018 بمبلغ (416,666,666) ريالا بواقع (1) ريال والتي تمثل (10%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وحسب بيان للشركة على " #تداول "، وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

في المقلب الآخر، تم تعيين شركة ديلويت آند توش وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019، والربع الأول من عام 2020.

وأقرت توصية مجلس الإدارة بتعيين يوسف بن محمد السحيباني عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 2018/10/31. لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/03/28م خلفاً للعضو المستقيل سامي بن عبد الله الجماز (عضو مستقل).