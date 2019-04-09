تراجع أرباح "اللجين" بـ23% لـ105 مليون ريال بـ2018

انخفضت أرباح شركة #اللجين ، إلى 104.8 مليون ريال بنهاية عام 2018 بنسبة 23 %، مقارنة بـ136.2 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

(1) انخفاض حصة صافي الأرباح من الشركة الزميلة #ناتبت (أقل من العام الماضي بمبلغ 12 مليون ريال). انخفضت مبيعات الشركة الزميلة ناتبت بسبب حادث الحريق الذي حدث في أكتوبر 2018 ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج خلال شهر أكتوبر 2019.

(2) خلال العام الماضي، تم تسجيل ربح لمرة واحدة قدره 16 مليون ريال عند السيطرة على شركة زين للصناعات المحدودة.