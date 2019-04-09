رئيس إكسترا للعربية: حطمنا 3 أرقام قياسية للمرة الأولى

أكد الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) في السعودية، محمد جلال، أن الشركة "حطمت 3 أرقام قياسية تسجلها للمرة الأولى بتاريخها، في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح جلال باتصال هاتفي مع "العربية" أن هذه الأرقام الثلاثة تتمثل في "مبيعات تفوق مليار ريال، ونمو مبيعات المحلات بأكثر من 10% وتخطي حصة المبيعات الإلكترونية نسبة 10% من إجمالي المبيعات".

وتحدث عن "تطوير كبير سيحصل في المنصة الإلكترونية سيحصل في الربع الثاني من السنة الحالية، وبانتظار موافقة مؤسسة النقد على تأسيس شركة تابعة لإكسترا تقوم بتوفير التمويل الاستهلاكي للزبائن".

وقال إن "مؤسسة النقد ستعمل على قياس التقييم الإئتماني للشركة ونأمل الموافقة".

واعتبر أن نتائج الشركة بالربع الأول تأتي انعكاساً لكونها "تقدم المنتجات بضمان أفضل في 24 مدينة عبر المحلات وعبر المنصة الإلكترونية وبعدة طرق للدفع النقدي والمقسط".

وجاءت الأرباح الصافية لشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) أفضل من متوسط توقعات المحللين للربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 430 مليون ريال، بنمو 58% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت الشركة زيادة صافي الربح إلى ارتفاع المبيعات مما أدى لارتفاع مجمل الربح بالإضافة إلى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات.

على صعيد متصل، أوصى مجلس إدارة أكسترا توزيع ريال وربع الريال لكل سهم عن النصف الثاني من العام الماضي.