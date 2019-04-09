عائد وحدات "إتش إس بي سي" السعودية 8.33%

أعلنت شركة "إتش إس بي سي" العربية السعودية ملخص النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر من العام الماضي التي أظهرت تحقيق 675.83 ألف ريال ربحاً صافياً.

كما أظهرت البيانات المنشورة اليوم على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، أن صافي الأصول (الموجودات) بلغت في نهاية الفترة 8,791,243 ريال.

وبلغ إجمالي المصاريف والأتعاب للسنة الماضية 69,790 ريال، كما بلغ عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 280,000 وحدة وصافي قيمة الوحدة بلغ 31.3973 ريال، وبلغ العائد للفترة 8.33%.

من جهة أخرى أعلنت الشركة عن تسعير خاطئ لوحدات صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول، في يوم 7 أبريل 2019، موضحة أن إجمالي أصول الصندوق بلغ 10,079,488.66 ريال، وأن سعر الوحدة يبلغ 35.9982 ريال، وأن نسبة الخطأ من سعر الوحدة تبلغ 6.91%.

وقالت الشركة إن تعويض مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التسعير سيجري دون تأخير.