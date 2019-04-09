"زجاج" توزع 24.7 مليون ريال للنصف الثاني 2018

أعلنت شركة #الصناعات_الزجاجية الوطنية "زجاج" توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2018 بقيمة 24,675,000 ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، إن عدد الأسهم المستحقة للتوزيع يبلغ 32,900,000 سهم بحصة 0.75 ريال لكل سهم وبنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وسيكون تاريخ أحقية توزيع الأرباح النقدية، في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة في 15 أبريل 2019 على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.