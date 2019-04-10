ارتفاع إنتاج "دانة غاز" 6% بالربع الأول من 2019

أعلنت شركة دانة غاز، اليوم عن ارتفاع معدل إنتاجها خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 6% ليصل إلى 68,700 برميل نفط مكافئ يومياً، مقارنةً بـ 65,000 برميل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء الارتفاع في معدل إنتاج "دانة غاز" بصورة رئيسية بفضل عملياتها في إقليم كردستان العراق، التي حققت قفزةً كبيرة في معدل إنتاج الربع الأول من عام 2019 ليصل إلى 32,750 برميل نفط مكافئ يومياً ارتفاعاً من 26,300 برميل نفط مكافئ يومياً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاءت هذه الزيادة بشكل رئيسي نتيجةً للإنتاج الإضافي الذي تحقق عقب إنجاز المرحلة الأولى مشروع التوسعة الناجح، الذي تم الانتهاء منه في شهر أكتوبر من عام 2018 والذي أدى إلى ارتفاع إجمالي كميات الغاز الطبيعي المنتج من 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً إلى 400 مليون قدم مكعبة قياسي يومياً، بزيادة تتجاوز الـ30%.

وسجّلت "دانة غاز"، على أساس ربع سنوي، نمواً في إنتاجها بنسبة 5% في الربع الأول من عام 2019 مقارنةً بالربع الأخير من عام 2018 ويعكس ذلك زيادة معدل الإنتاج في إقليم كردستان العراق بالإضافة إلى بدء إنتاج بئر "بلسم 8" في مصر في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال الدكتور باتريك ألمان-وارد، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز": "أظهر مشروعا النمو الرئيسيان اللذان انتهت دانة غاز منهما خلال العام 2018، وهما مشروع التوسعة والتطوير في إقليم كردستان العراق وأعمال حفر وتطوير بئر "بلسم 8" في مصر، قدرتها على تحقيق قيمة تراكمية ملموسة على صعيد عملياتها التشغيلية وأدائها المالي. ومع ارتفاع معدل إنتاج الشركة بنسبة 6% خلال الربع الأول 2019، فإننا نتوقع أن تنعكس هذه الزيادة إيجابياً على إيرادات الشركة التي تستفيد الآن من عائدات بيع الغاز في إقليم كردستان العراق، بالإضافة للزيادة المستمرة التي تشهدها أسعار النفط منذ الربع الأخير من العام الماضي".