طلب هائل على سندات أرامكو حطم الأرقام القياسية

في إشارة تعكس ثقة المستثمرين العالميين في #السعودية واقتصادها، استطاع الإصدار الأول لسندات شركة #أرامكو جذب طلبات فاقت قيمتها 100 مليار دولار.

وسجلت أرامكو رقماً قياسياً جديداً بعد أن حصد إصدارها الأول من السندات، لقب الإصدار الأكثر جاذبية في تاريخ الأسواق الناشئة بحسب بلومبيرغ بعد حصولها على طلبات بأكثر من 100 مليار دولار من قبل المستثمرين العالميين لشراء سندات أرامكو، ما عادل نحو 10 أضعاف المبلغ المطلوب، حيث أصدر عملاق الطاقة السعودي سندات بقيمة 12 مليار دولار، قسمت على 5 شرائح بآجال تصل إلى 30 سنة.

أما تسعير الإصدار فجاء عند الحد الأدنى من هامش النطاق المبدئي.



وتخطى الإقبال على #سندات_أرامكو كافة التوقعات، وهو ما دفع الشركة لإصدار زاد بقليل عن المبلغ الذي كانت تخطط لجمعه.

وقد تسابقت كبرى البنوك العالمية للمشاركة في إدارة وتسويق هذا الإصدار ليتم ترسية هذه المهمة على جي بي مورغان، ومورغان ستانلي وسيتي غروب وجولدمان ساكس و إتش إس بي سي، إضافة إلى الأهلي كابيتال.