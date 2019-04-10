مبادلة تفتتح مكتبا بنيويورك للخدمات المالية والاستثمار

قال وليد المهيري نائب رئيس شركة مبادلة اليوم الأربعاء إن شركة الاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي فتحت مكتبا في نيويورك هو الثاني لها في الولايات المتحدة.



وقال متحدث باسم الشركة للصحفيين إن مكتب نيويورك الذي افتتح في أول أبريل سيضم عشرة موظفين ويركز على الخدمات المالية الاستثمار المباشر.



وكان الصندوق السيادي فتح مكتبا في سان فرانسيسكو في 2017 للتركيز علي الاستثمار في التكنولوجيا. وقال متحدث باسم مبادلة إن كيفن كوكو، وهو مدير من فريق مبادلة للاستثمارات المالية، سيرأس مكتب نيويورك.