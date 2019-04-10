"سابك" تعقد جمعيتها العامة وتقرّ توزيع 6.6 مليار ريال

أعلنت شركة #سابك نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، التي عُقدت أمس، في المبنى الرئيس للشركة بمدينة الرياض، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.

وفي أثناء انعقاد الجمعية، أُقرّت جميع بنود جدول الاجتماع، حيث تمّت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

كما وافقت الجمعية على تعيين (آرنست ويونغ) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

ووافقت الجمعية كذلك على ما تمّ توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2017م بمبلغ (6,000,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (22%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. ووافقت أيضاً على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (6,600,000,000) ريال بواقع (2.20) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (22%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. علماً أن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 30/04/2019م.

وتمت الموافقة أيضاً على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

والموافقة على صرف (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

وشمل الاجتماع الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (بمن فيهم ممثلو حكومة المملكة العربية السعودية)، للدورة القادمة، التي تبدأ اعتباراً من 10/04/2019م، ولمدة (3) ثلاث سنوات وتنتهي في 09/04/2022م، وهم كل من: الدكتور عبد العزيز بن صالح بن منصور الجربوع (رئيس مجلس الإدارة، عضو غير تنفيذي - ممثل عن الحكومة). ويوسف بن عبد الله بن محمد البنيان (نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، عضو تنفيذي - ممثل عن الحكومة) وراشد بن إبراهيم بن محمد الشريف (عضو غير تنفيذي - ممثل عن الحكومة) وروبيرتو قيالدوني (عضو غير تنفيذي - ممثل عن الحكومة) وكاليم ماكلين (عضو غير تنفيذي - ممثل عن الحكومة) وعبد الله بن محمد بن إبراهيم العيسى (عضو غير تنفيذي - بصفته الشخصية) والدكتور خالد بن حمزة بن أحمد نحاس (عضو مستقل - بصفته الشخصية) ومحمد بن طلال النحاس (عضو مستقل - ممثل عن شركة الاستثمارات الرائدة) ونادر بن إبراهيم بن علي الوهيبي (عضو مستقل - ممثل عن شركة حصانة الاستثمارية).