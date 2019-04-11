السعودية.. تغريم 3 شركات اتصالات بأكثر من 38 مليون ريال

غرمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية اليوم شركات الاتصالات مبلغ 38 مليون ريال لارتكابها عدة مخالفات.

حيث تم تغريم " #الاتصالات_السعودية " 9.96 مليون ريال لعدم تنفيذ قرار إيقاف تطبيق سياسية الحد الائتماني وعدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، إضافة إلى تأسيس عدد من شرائح الاتصال مسبقة الدفع مخالفة لنظام الاتصالات واستخدام ترددات دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وفق ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

كما تم تغريم " #موبايلي " 17.36 مليون ريال بسبب تأسيس عدد من شرائح الاتصال مسبقة الدفع مخالفة لنظام الاتصالات وعدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى وعدم تزيد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحددة.

وغرمت الهيئة شركة " #زين " مبلغ 11.53 مليون ريال للإعلان عرض ترويجي دون الحصول على موافقة الهيئة وعدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى وعدم تزيد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحددة وتأسيس عدد من شرائح الاتصال مسبقة الدفع مخالفة لنظام الاتصالات.