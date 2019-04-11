فولكسفاغن تتطلع لشراء حصة كبيرة في شريكتها الصينية جاك

قالت مصادر مطلعة إن #فولكسفاغن تدرس شراء حصة كبيرة في شريكتها الصينية بمشروع مشترك للسيارات الكهربائية #جاك_موتورز وإنها تستعين بغولدمان ساكس لتقديم المشورة لها بشأن الخطة.



وتحرك فولكسفاغن، أكبر شركة صناعة سيارات أجنبية في الصين، لشراء حصة في جاك هو الأحدث لشركات صناعة السيارات الأجنبية لتعزيز ملكيتها في أكبر سوق سيارات في العالم منذ خففت بكين القواعد في هذا الصدد العام الماضي.



واتفقت بي.إم.دبليو الألمانية المنافسة لفولكسفاغن في أكتوبر تشرين الأول على شراء حصة مسيطرة في مشروعها المشترك في البلاد مقابل 3.6 مليار يورو (4.05 مليار دولار). وتخطط #دايلمر لزيادة حصتها في شريكتها المحلية بايك موتور.



ويُظهر التحرك لشراء الحصة أن جاك ستصبح لاعبا أساسيا في الرهان الكبير العالمي لفولكسفاغن على السيارات الكهربائية بفضل الطلب الصيني القوي على ذلك النوع من السيارات.

وقال أحد المصادر إن فولكسفاغن تخطط لتحويل جزء كبير من إنتاجها المزمع للسيارات الكهربائية في #الصين إلى جاك إذا تمكنت في النهاية من الحصول على سيطرة في جاك.



ولا تملك فولكسفاغن، التي يبلغ رأسمالها السوقي نحو 85 مليار دولار، حاليا أي أسهم في جاك المدرجة في #شنغهاي والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.9 مليار دولار وفقا لبيانات رفينيتيف.



وقالت 3 مصادر إن خطط شركة السيارات الألمانية العملاقة في مرحلة مبكرة لكنها حريصة على الحصول على حصة كبيرة. بينما أشار إثنان من المصادر إلى أنها ستشتري الحصة من المساهمين الرئيسيين في جاك وهم في الأساس شركات مدعومة حكوميا تملك ما يزيد على 40% في الشركة وفقا لما تُظهره بيانات رفينيتيف.



وقالت فولكسفاغن ردا على استفسار من رويترز "نتابع بعناية التأثيرات على نشاطنا وشركائنا في المشروع المشترك. وفي هذا الصدد، سنبحث جميع الخيارات الممكنة مع جميع أصحاب المصالح لضمان النجاح في الصين في الأجل الطويل".



وامتنع غولدمان عن التعقيب. وطلبت المصادر عدم نشر اسمها نظرا لسرية الأمر.



وعلى نحو منفصل، قالت جاك اليوم الخميس إنها لم تجر محادثات مع فولكسفاغن.



وأفادت جاك في بيان للبورصة "الشركة وفولكسفاغن لم تجريا مباحثات أعمال رسمية بشان المسائل التي ذُكرت في تقارير إخبارية وليس لديها أي خطط بشأن شراء حقوق ملكية".