"التصنيع" تحصل على موافقات أميركية لنشاط "ترونوكس"

أعلنت شركة #التصنيع_الوطنية اليوم أن لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية أصدرت موافقتها على شراء #شركة_ترونوكس لنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم من الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم "شركة كريستل"، وهي شركة تابعة لشركة التصنيع.



وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن اللجنة أصدرت أمراً وقراراً تسمح فيه باستكمال الصفقة بشرط بيع شركة كريستل نشاط ثاني أكسيد التيتانيوم في شمال أميركا لشركة أيه أن إي أو أس أنتربيرايزيز، وهي قسم من شركة أيه أن إي أو أس.



وبينت أنه تم إنهاء الصفقة المبرمة بين #شركة_كريستل وشركة ترونوكس مساء يوم الأربعاء 10 أبريل 2019، ونتيجة لذلك سوف تستلم شركة كريستل مقابلا نقديا قدره 1.67 مليار ( ما يعادل 6.27 مليار ريال) وما نسبته 24% من رأس مال شركة ترونوكس.

وأوضحت أن الجزء الأكبر من المقابل النقدي سيستخدم للصفقة لسداد القروض البنكية القائمة لشركة كريستل والموحدة في القوائم المالية الموحدة لشركة التصنيع الوطنية.



وأضافت أنه سيتم استبعاد أصول وخصوم شركة كريستل من القوائم المالية الموحدة الأولية لشركة التصنيع في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 وتصنيف الاستثمار في شركة ترونوكس كاستثمار في شركة شقيقة في القوائم المالية.

وسوف يتم تقييم الاستثمار في شركة ترونكس لتحديد الأثر المالي نتيجة لتلك الصفقة بعد مراجعة وتدقيق القوائم المالية في تاريخ الإعلان من قبل مراجع الشركة المستقل الخارجي، وسوف ينعكس ذلك على القوائم المالية الأولية الموحدة في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.



وأشارت إلى أن عضوي مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية وهما: الدكتور طلال بن علي الشاعر (بصفته الشخصية) وإبراهيم بن علي القاضي (باعتباره ممثلا عن مؤسسة الخليج للاستثمار في مجلس ادارة شركة التصنيع الوطنية) يمتلكان ما نسبته 1% و20% من رأسمال الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة "كريستل" بالتوالي، وتمتلك التصنيع 79% من رأسمال شركة كريستل.



وبينت أنها توافق بموجب هذه الاتفاقية (اتفاقية مشروطة) والتي لا تتضمن أي شروط تفضيلية للعضوين المذكورين، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي أثر جوهري إن وجد في حينه.



وأشار المهندس مطلق بن حمد المريشد، الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع، إلى أن الصفقة ستمكن كل من شركة كريستل وشركة ترونوكس من دمج الأعمال التجارية التابعة لكل من الشركتين فيما يتعلق بالنشاط العالمي لثاني أكسيد التيتانيوم، والتي ستستفيد من قاعدة أصول عالمية متكاملة لتحقيق النجاحات على المدى الطويل في مجال صناعة ثاني أكسيد التيتانيوم.



وبين أن شركة التصنيع - بعد الصفقة - ستتمكن من التركيز على نشاط البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والبحث عن فرص استثمارية استراتيجية، وأن المقابل المالي للصفقة سيسهم في تخفيض نسبة القروض الى حقوق الملكية في قائمة المركز المالي.