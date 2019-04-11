"العقارية" تتكبد خسائر 183 مليون ريال بـ2018

تكبدت الشركة #العقارية_السعودية ، خسائر بـ183 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بأرباح 132 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض مجمل الربح بنسبة 11% بسبب انخفاض المبيعات بنسبة 5% نتيجة إلى انخفاض نسبة الوحدات المؤجرة وذلك بسبب التأثر بمشروع النقل العام وارتفاع تكاليف الإيرادات بحوالي 6% ومن أهمها ارتفاع الاستهلاك ومنافع الموظفين التشغيلية.

- انخفاض الربح التشغيلي بنسبة 73% بسبب زيادة المصاريف الإدارية والعمومية نتيجة التوسع في الاستثمار في الشركات التابعة وتطبيق المعيار الدولي رقم 9 الخاص بالأدوات المالية مما أدى إلى احتساب وتقدير مخصصات انخفاض موجودات مالية بمبلغ 240 مليون ريال تقريباً حملت على قائمة الدخل للعام المالي 2018م.

- الزيادة في أعباء المصاريف القروض البنكية و #مصاريف_التحوط بنسبة 133%.