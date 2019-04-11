"المتقدمة" توضح آلية صرف أرباح الربع الأول

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في بيان لها أنه سوف يتم توزيع أرباح الربع الأول من العام المالي 2019م للمساهمين ابتداء من يوم الخميس 18 أبريل 2019م في الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية في تداول عند إغلاق التعاملات يوم 31 مـارس 2019م وطبقاً لسجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وذلك في جميع البنوك المحلية في المملكة بواقع (0.70) ريال للسهم الواحد.

وأضاف البيان سوف يقوم مصرف الراجحي بعملية توزيع الأرباح للمساهمين المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم.

وكانت أرباح شركة #المتقدمة_للبتروكيماويات قد ارتفعت، إلى 162 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019 بنسبة 66%، مقارنة بـ97.5 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة كمية المبيعات بنسبة 38.9% (الصيانة الدورية المجدولة في الربع الأول من عام 2018م) وانخفاض أسعار #البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية (بنسبة 20.7% و13.3% على التوالي). على الرغم من انخفاض أسعار #البولي_بروبيلين بنسبة 7.4% وزيادة استهلاك البروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 41.6%.

وكذلك ساهمت أرباح الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة في ارتفاع صافي الأرباح للربع الحالي.