"شل" تبيع حصتها في حقل بخليج المكسيك بـ965 مليون دولار

اتفقت رويال داتش #شل اليوم الخميس على بيع حصتها البالغة 22.45% في حقل سيزر تونجا بخليج المكسيك مقابل 965 مليون دولار نقدا إلى إحدى الشركات التابعة لمجموعة "ديليك" للطاقة.



يبلغ معدل الإنتاج الحالي للحقل، الذي يقع في #خليج_المكسيك على بعد 300 كيلومتر جنوب لويزيانا، 71 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي، حيث يشكل النفط 90% من الإنتاج.



وقالت ديليك إن حقل سيزر تونجا سيعمل لما يزيد على 30 عاما قادمة، وبافتراض عدم حدوث تغيير في معدل الإنتاج، فإن حصة #ديليك تعادل احتياطيات بنحو 78 مليون برميل من المكافئ النفطي، بحسب ما ورد في "رويترز".



وفي إطار الصفقة، توقع ديليك اتفاقا طويل الأجل مع شركة تابعة لشل لشراء النفط المنتج من الحقل لمدة ثلاثين عاما بسعر السوق، أو بسعر يطابق عروض طرف ثالث.



وقال الرئيس التنفيذي لديليك عساف بارتفيلد إن الصفقة، إضافة إلى عمليات التنقيب في بحر الشمال وخليج المكسيك، ستعزز موقف الشركة في سوق الطاقة العالمية.



من جهتها، أوضحت شل أنه من المرجح إغلاق الصفقة بنهاية الربع الثالث من العام، وإنها ستساهم في برنامجها المستمر للتخارج من استثمارات.