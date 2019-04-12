"أرامكو للتجارة" تبرم اتفاق توريد مع شركة بولندية

وقعت شركة "أرامكو السعودية" لتجارة المنتجات البترولية، الذراع التجارية لـ"أرامكو" عملاق النفط السعودي، أمس، اتفاقية لتوريد النفط الخام إلى شركة التكرير البولندية "بي كيه إن أورلاين"، مقابل الحصول على حجم مماثل من زيت الوقود عالي الكبريت من المصفاة البولندية.

وتعزز هذه الاتفاقية استراتيجية الشركة لضخ كميات محددة من النفط الخام عبر مناطق جغرافية مختلفة حول العالم، والمحافظة على التوازن بين العملاء ومنافذ البيع التابعة لهم، لضمان إمدادات آمنة ومستدامة من النفط.

ووقّع الاتفاقية كل من كبير الإداريين التنفيذيين لشركة "أرامكو السعودية" لتجارة المنتجات البترولية، إبراهيم البوعينين، والمدير التنفيذي لقطاع التجارة في شركة "بي كيه إن أورلاين"، جرزيجورز ماركوفيتش.

وتعزز الأعداد المتزايدة من الشراكات الاستراتيجية في أنشطة التكرير، والكيميائيات والتسويق، طموحات "أرامكو السعودية" في تنمية قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما تدعم جهودها الناجحة عبر جميع مراحل سلسلة القيمة. ويمنح وجود "أرامكو السعودية" في أوروبا ميزة تنافسية للشركة لتوريد اللقيم للسوق الأوروبية.

إضافة إلى ذلك، تدعم هذه الاتفاقية جهود "أرامكو السعودية" لتخصيص منافذ استراتيجية جديدة للنفط الخام مما يمكنها من إيجاد موطئ قدم لها في العديد من الأسواق المستقبلية، وتحقيق التوازن المثالي للحضور الجغرافي بين آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

الجدير بالذكر، أن "أرامكو السعودية" ترتبط باتفاقية قائمة مع شركة "بي كيه إن أورلاين" لإمدادها بالنفط الخام، حيث تعمل بموجبها على توريد 74 ألف برميل من النفط الخام العربي.