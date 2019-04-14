دانة غاز تستلم جميع مستحقات "بيرل بتروليوم" من كردستان

أعلنت شركة " #دانة_غاز "، عن تسلم شركة "بير بتروليوم" لدفعات نقدية بقيمة 411 مليون درهم (112 مليون دولار) من إقليم #كردستان_العراق خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل بيع مكثفات والغاز البترولي المسال والغاز.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن حصتها من المبالغ المستلمة تبلغ 143 مليون درهم (39 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 117%، مقارنة بحصتها من الدفعات المستلمة خلال الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت 18 مليون دولار.

وتابع بيان الشركة أنه لا يوجد حالياً أي مستحقات متأخرة لشركة بير بتروليوم في إقليم كردستان العراق.

وكانت شركة " #بيرل_بتروليوم "، قد وقعت في فبراير الماضي اتفاقية جديدة لبيع #الغاز مع حكومة إقليم كردستان العراق مدتها 20 عاماً.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن الشركة من زيادة إنتاجها من الغاز والمكثفات وبيعه لحكومة الإقليم بمقدار 250 مليون قدم مكعبة إضافية يومياً.

وتهدف الشركة إلى رفع معدلات إنتاجها الحالية من 400 مليون قدم مكعبة يومياً إلى 650 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول عام2021، وإلى 900 مليون قدم مكعبة في اليوم بعد ذلك بحلول عام 2022.