شركة شيفرون تستحوذ على "أناداركو" مقابل 33 مليار دولار

تعتزم شركة النفط الأميركية العملاقة " #شيفرون" شراء شركة #أناداركو مقابل 33 مليار دولار، سيتم تسديدها نقدا وعلى شكل أسهم، في إحدى أكبر صفقات الاستحواذ في صناعة النفط منذ استحواذ شل على مجموعة بريتيش غاز قبل ثلاث سنوات.

يعتبر السعر الذي تدفعه شيفرون أعلى بنسبة 39%، عن سعر أنداركو في إغلاق الخميس.

كما تنص الصفقة على تحمل شيفرون ديونا على Anadarko بقيمة 15 مليار دولار.

وستجعل الصفقة من شيفرون، ثاني أكبر شركة من حيث إنتاج النفط الخام بعد شركة #إكسون_موبيل، بعد أن كانت في المرتبة الرابعة.

كما من شأن هذه الصفقة توسيع دورها في إنتاج النفط الصخري من حوض Permian وفي إنتاج #الغاز_الطبيعي المسال.