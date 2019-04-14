صندوق معاشات أبوظبي ينضم لصفقة أنابيب نفط "أدنوك"

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية ( #أدنوك) اليوم الأحد إن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة #أبوظبي وقع اتفاقا للاستثمار في البنية التحتية لأنابيب نقل النفط التي تقيمها أدنوك مع بلاك روك وكيه.كيه.آر.

سيستثمر الصندوق 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) وسيستحوذ على 3%، في الكيان المقام حديثا أدنوك لأنابيب النفط، بينما ستملك بلاك روك وكيه.كيه.آر 40 %، معا، وأدنوك النسبة الباقية البالغة 57 %.

كانت أدنوك وقعت في فبراير صفقة بنية تحتية لخطوط نقل وتوزيع النفط بقيمة 4 مليارات دولار مع شركتي الاستثمار الأميركيتين كيه.كيه.آر وبلاك روك.