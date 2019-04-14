"كيروتيك" الكويتية تنشئ مصنعاً في ينبع بـ621 مليون ريال

أبرمت الهيئة الملكية بينبع اتفاقية استثمارية مع شركة أقطاب #ينبع_كيروتيك الكويتية لتكرير مادة الكيروسين لإنتاج المذيبات البيضاء.

وتتضن الاتفاقية توفير الموقع والخدمات بمدينة ينبع الصناعية لشركة أقطاب ينبع المحدودة - كيروتيك لإنشاء وتشغيل مصنع لتكرير مادة الكيروسين لإنتاج المذيبات البيضاء، والمشروع مملوك لشركة كيروتيك اندستريز الكويتية بنسبة 100% برأس مال 621 مليون ريال.

وسيقام المشروع على مستوى عالٍ من التصميم والمعايير الدولية، إذ يعد أحد أكبر #المصانع من نوعه في #الشرق_الأوسط من ناحية المساحة والإنتاج بمساحة إجمالية تقدر بـ 220,000 متر مربع وطاقة إنتاجية تفوق 163,000 طن سنوياً من المذيبات البيضاء عالية الجودة، والتي تستخدم في صناعة الطلاء والدهانات والأحبار ومواد التنظيف، وسيساهم المشروع في تغطية احتياج السوق المحلي والإقليمي والعالمي للمذيبات البيضاء عالية الجودة.

وباتت مدينة ينبع الصناعية مركزاً للمواد الأساسية المستخدمة في #صناعات الطلاء و #الدهانات عبر عدة مصانع منها مصنع شركة كريستل لإنتاج التيتانيوم دايوكسايد والذي يصدر منتجاته لجميع أنحاء العالم، وذلك لما تمتلكه المدينة من ميزة تنافسية وخدمات بمستوى عالمي، ووجهة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لمبادرات الهيئة الملكية بينبع بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة من الشركات الرئيسية للمساهمة في توطين الصناعات التحويلية التي تمثل رافدا اقتصادياً وعنصراً مشتركاً مطلوباً من قبل العديد من الصناعات المختلفة.