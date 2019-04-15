آبل تستثمر أكثر من نصف مليار دولار لإنجاح خدمة الألعاب

أفاد تقرير إخباري أن شركة آبل تستثمر بكثافة لإنجاح خدمة الاشتراك في الألعاب الجديدة “آبل آركيد” Apple Arcade، إذ بلغ مجموع ما دفعته الشركة حتى الآن لتوفير 100 لعبة متوقعة عند إطلاق الخدمة، أكثر من 500 مليون دولار أميركي.

وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، نقلًا عن مصادر مطلعة، إن شركة آبل تنفق أو أنفقت عدة ملايين من الدولارات لتأمين وتطوير كل لعبة معدة لتكون متاحة عند الإطلاق، ومن المحتمل أن يصل إجمالي الإنفاق على Arcade إلى أكثر من نصف مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن آبل عرضت على ناشري الألعاب حوافز إضافية إن وافقوا على إتاحة الإصدارات الجديدة من ألعابهم على Arcade لبضعة أشهر قبل إتاحتها على المنصات المنافسة. هذا، وسوف تستمر الاستراتيجية بعد إطلاق Arcade، إذ وعدت الشركة بأن تقوم المنصة بإتاحة ألعاب جديدة وحصرية بصورة منتظمة.

وكانت آبل قد أعلنت عن Arcade في حدث خاص في شهر آذار/ مارس الماضي، وهي خدمة لبث الألعاب، حيث سوف تتوفر في وقت لاحق من العام الحالي على نظامي آي أو إس وماك أو إس التابعين لآبل، وذلك لقاء رسوم شهرية تتيح للمشتركين الوصول إلى مجموعة من الألعاب المميزة التي طورها كل من الناشرين المعروفين والاستوديوهات المستقلة.

ويُنتظر أن تتيح خدمة Arcade ألعابًا من علامات تجارية مشهورة، مثل "كرتون نتورك" Cartoon Network، وديزني، و"سيجا" Sega. هذا، وسوف تشارك استوديوهات صاعدة، مثل "أستو" ustwo، و "أنابورنا" Annapurna، في المشروع بمساعدة آبل.

وبحسب التقرير، فإن آبل تقدم للمطورين أموالًا تتجاوز تكلفة إنشاء لعبة مستقلة.

ويُشار إلى أن شركة آبل أصبحت تعول كثيرًا على قطاع الخدمات بعد تراجع نمو قطاع العتاد، ومن الخدمات التي تعول عليها الشركة Arcade التي سوف تنافس في سوق الألعاب الواعد، الذي أغرى شركة غوغل للإعلان في شهر آذار/ مارس الماضي عن خدمة اشتراك بالألعاب شبيهة بـ Arcade، وهي خدمة "ستاديا" Stadia.